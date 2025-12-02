Tunisie : l’actrice Leila Chebbi convoquée par la Garde nationale à l’Aouina

L’actrice tunisienne Leila Chebbi a été convoquée par la brigade spécialisée dans les crimes liés aux technologies de l’information, relevant de la Garde nationale à l’Aouina, pour une audition prévue le mercredi 3 décembre 2025.

Bien qu’aucune précision officielle n’ait été fournie quant aux motifs de cette convocation, plusieurs observateurs estiment qu’elle pourrait être en lien avec ses prises de position publiques. Engagée depuis des années dans des combats sociaux et environnementaux, notamment en faveur de Gabès, Leila Chebbi s’est souvent retrouvée sous les projecteurs, ses participations à diverses manifestations ayant suscité réactions et critiques.

Suite à l’annonce de sa convocation, de nombreuses voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour lui témoigner leur solidarité et dénoncer ce qu’elles perçoivent comme une tentative d’intimidation envers une artiste connue pour son franc-parler.