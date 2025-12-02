Tunisie : arrestation de l’opposant Ayachi Hammami pour exécuter une peine de 5 ans de prison

Les forces de sécurité tunisiennes ont procédé, ce mardi, à l’arrestation de l’avocat et opposant politique Ayachi Hammami, en exécution d’un jugement judiciaire définitif le condamnant à cinq ans de prison. Selon sa famille, l’interpellation est intervenue de manière soudaine, suscitant une vive inquiétude quant aux conditions de son arrestation et à ses répercussions sur le climat politique déjà tendu. Cette décision relance le débat sur la situation des droits et des libertés en Tunisie, alors que plusieurs voix continuent d’appeler au respect des garanties judiciaires et à la protection des opposants.