Tunis : intensification de l’abattage des chiens errants et du plan de lutte contre les insectes

Lors d’une séance de travail tenue le lundi 1er décembre 2025, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhriss, a annoncé la mise en place d’un programme spécial de capture des chiens errants, ciblant notamment les entrées de la capitale, les zones touristiques, les parcs et les espaces verts.

Cette réunion, consacrée au suivi de la stratégie régionale de lutte contre la rage et la prolifération des chiens errants ainsi qu’au contrôle des insectes, a également mis en avant la nécessité de développer des méthodes alternatives telles que la stérilisation. À ce jour, 80 % des chiens et chats domestiques ont été vaccinés par la direction régionale de l’agriculture. Les autorités ont décidé de poursuivre les campagnes conjointes entre les municipalités voisines pour renforcer l’efficacité des interventions. Le gouverneur a par ailleurs insisté sur l’importance de consolider les moyens logistiques et humains afin de protéger la santé publique.

Concernant la lutte contre les insectes, la séance a recommandé de privilégier les actions préventives, notamment le nettoyage des oueds, des canaux d’évacuation et des bouches d’égout, tout en rationnalisant l’usage des traitements chimiques lorsque cela s’avère nécessaire.