Poutine : la Russie est prête à entrer en guerre avec l’Europe

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi qu’il ne recherchait pas une confrontation avec l’Europe, tout en soulignant que la Russie resterait « prête » à y faire face si les Européens « le souhaitent et commencent ».

Il a ajouté qu’« si l’Europe entre en action, les événements seront très accélérés et nous n’aurons plus personne avec qui négocier », mettant en garde contre une escalade rapide.

Cette déclaration intervient à la veille de consultations à Moscou avec l’émissaire américain Steve Witkoff, dans un climat de tensions persistantes entre la Russie et les capitales européennes.