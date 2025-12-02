Kef : Le programme de logement social dans sa phase finale

Le programme de logements sociaux au Kef a atteint sa phase finale après l’attribution des unités de Tajerouine et leur transfert au ministère de l’Équipement pour la finalisation des contrats de vente, a indiqué Imed Jelassi, responsable des affaires sociales au gouvernorat.

Il a indiqué que 27 dossiers de bénéficiaires du programme de logement social à Tajerouine, retenus par la commission régionale selon les critères en vigueur, ont été transmis au ministère de l’Équipement pour la conclusion des contrats définitifs.

Dans le même contexte, la sélection des listes préliminaires des bénéficiaires de la deuxième tranche à Nebeur, portant sur 18 logements, est en cours, a-t-il ajouté.

Ces listes seront soumises à la commission régionale du logement social pour décision, avant leur transfert au ministère de l’Équipement et de l’Habitat afin de finaliser les contrats, et ce après l’attribution de 30 logements à leurs bénéficiaires cette année dans le cadre de la première tranche du même programme.

Le programme régional de logement social dans le gouvernorat du Kef prévoit la construction de 203 logements sociaux répartis entre les villes du Kef (78 logements), Nebeur (48 logements), Tajerouine (27 logements) et Sakiet Sidi Youssef (50 logements).

À ce jour, les logements de la ville du Kef, de Sakiet Sidi Youssef et la première tranche du programme dédiée à la ville de Nebeur ont déjà été distribués.