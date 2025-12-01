La Tunisie a écoulé 77 112 voitures durant les dix premiers mois de l’année 2025, contre 64 842 unités durant la même période de 2024, selon les données de la Chambre nationale des concessionnaires et constructeurs automobiles relevant de l’UTICA.

Les concessionnaires agréés ont commercialisé 52 371 véhicules, contre 46 436 l’année précédente, enregistrant une hausse de 12,7 %.

Parallèlement, le marché parallèle continue de progresser de manière notable, atteignant une part de marché d’environ 28 % fin octobre 2025.

Dans ce circuit, 24 741 voitures ont été vendues, contre 18 406 une année auparavant, soit une croissance de 34,4 %. Les marques européennes dominent ce segment, avec une marque française en tête grâce à 3 648 unités écoulées, en hausse de 53 % par rapport à 2024.

S’agissant des véhicules légers (commerciaux et utilitaires) vendus par les concessionnaires agréés, les marques asiatiques occupent quatre des cinq premières places. Deux marques sud-coréennes dominent le classement, suivies d’une marque française, puis japonaise et enfin chinoise.

Le segment des véhicules utilitaires a enregistré 38 679 unités vendues, contre 34 284 entre octobre 2024 et octobre 2025, en hausse de 12,8 %.

Vente des voitures populaires

Selon les chiffres de la Chambre, 7 863 voitures populaires ont été vendues durant les dix premiers mois de 2025, contre 5 212 en octobre 2024. Rien qu’en octobre 2025, 349 unités ont été écoulées, contre 1 219 à la même période en 2024.

Huit concessionnaires commercialisent ce type de voiture, dominé par une marque chinoise avec 1 969 unités vendues. Les prix varient entre 28 935 et 34 876 dinars.

Nouvelles mesures fiscales pour les familles

Le Parlement a approuvé un avantage fiscal pour l’importation ou l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion par les familles résidantes (article 55 du projet de loi de finances 2026), malgré l’opposition du ministère des Finances.

L’avantage est accordé une seule fois dans la vie et concerne le couple et leurs enfants de moins de 18 ans, ou le chef de famille en cas de divorce ou de décès.

Les taxes sont fixées à :

10 % pour les moteurs thermiques diesel jusqu’à 1700 cm³,

10 % pour les moteurs thermiques essence jusqu’à 1400 cm³,

7 % de TVA.

Les voitures électriques, hybrides, ainsi que les véhicules d’origine tunisienne respectant les mêmes cylindrées sont exonérés de la taxe de consommation.

La voiture ne doit pas dépasser huit ans d’âge, et le bénéficiaire ne doit pas déjà posséder un véhicule de moins de huit ans. Le revenu brut ne doit pas dépasser dix fois le SMIG pour une personne seule et quatorze fois pour un couple.

Le véhicule ne peut être vendu avant cinq ans, condition garantie par la carte grise. Le dispositif ne peut être cumulé avec d’autres avantages fiscaux. La part minimale de véhicules bénéficiant de cet avantage est fixée à 10 % des importations annuelles.

Le mécanisme inclut le système de dons des Tunisiens à l’étranger, l’allocation touristique et l’autorisation d’achat de devises.