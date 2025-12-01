Japon : la “machine à laver humaine” révolutionne le bain en 15 minutes

Le Japon continue de surprendre avec ses innovations futuristes, et la dernière en date attire déjà toutes les attentions : la « machine à laver humaine », mise au point par la société Science Inc. Présentée lors de l’Expo Osaka 2025, cette capsule haut de gamme offre un bain complet automatisé en seulement 15 minutes. L’utilisateur s’allonge dans un module fermé où des microbulles ultrafines nettoient la peau en profondeur, avant un rinçage et un séchage entièrement automatisés, le tout accompagné d’une ambiance sonore relaxante. Doté de capteurs biométriques surveillant en temps réel l’état de la personne, l’appareil combine hygiène, bien-être et sécurité. Proposée à près de 385 000 dollars, cette technologie est pour l’instant destinée aux hôtels et centres de bien-être de luxe, avec seulement 40 à 50 unités prévues. Science Inc évoque toutefois la possibilité d’une version domestique plus abordable dans le futur. Cette invention s’inscrit dans la stratégie japonaise visant à renforcer l’usage des robots et de l’automatisation dans les services d’assistance, dans un pays confronté au vieillissement de sa population.