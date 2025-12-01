Football – Ligue 2 – 12e journée : Le programme

Programme de la 12e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, prévue samedi et dimanche (coup d’envoi de tous les matches à 14h00):
. Poule A
– Samedi 6 décembre:
A Hammam-Lif:
CS Hammam-Lif – OC Kerkennah
A Boussalem:
US Boussalem – CS Chebba
A Msaken:
CS Msaken – AS Agareb
A Mahdia:
EM Mahdia – SA Menzel Bourguiba
A Sfax (2 Mars):
Sfax RS – ES Hammam Sousse
– Dimanche 7 décembre:
A Radès (Hédi Ben Romdhane):
SC Ben Arous – US Tataouine
A Chébika:
BS Bouhajla – S. Mégrine
. Poule B
– Dimanche 7 décembre:
A Kalaa Sghira:
Kalaa Sport – US Ksour Essef
A Moknine:
SC Moknine – Jendouba Sport
A Sakiet Edaier:
AS Sakiet Edaier – Stade Gabésien
A Jelma:
AS Jelma – CS Korba
A Kasserine:
AS Kasserine – CS Redeyef
A Bouchemma:
ES Bouchemma – O. Sidi Bouzid
A Gafsa:
EGS Gafsa – AS Ariana