Football – Ligue 2 – 12e journée : Le programme

Programme de la 12e journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel, prévue samedi et dimanche (coup d’envoi de tous les matches à 14h00):

. Poule A

– Samedi 6 décembre:

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – OC Kerkennah

A Boussalem:

US Boussalem – CS Chebba

A Msaken:

CS Msaken – AS Agareb

A Mahdia:

EM Mahdia – SA Menzel Bourguiba

A Sfax (2 Mars):

Sfax RS – ES Hammam Sousse

– Dimanche 7 décembre:

A Radès (Hédi Ben Romdhane):

SC Ben Arous – US Tataouine

A Chébika:

BS Bouhajla – S. Mégrine

. Poule B

– Dimanche 7 décembre:

A Kalaa Sghira:

Kalaa Sport – US Ksour Essef

A Moknine:

SC Moknine – Jendouba Sport

A Sakiet Edaier:

AS Sakiet Edaier – Stade Gabésien

A Jelma:

AS Jelma – CS Korba

A Kasserine:

AS Kasserine – CS Redeyef

A Bouchemma:

ES Bouchemma – O. Sidi Bouzid

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Ariana