Voici la composition de l’équipe de Tunisie qui sera alignée face à la Syrie, pour le match inaugural du Groupe A lors de la Coupe arabe FIFA Qatar-2025, qui démarre dans près d’une heure au stade Ahmed Ben Ali à Al-Rayyan:

Aymen Dahmen (G.B.), Yassine Meriah, Oussama Haddadi, Ali Maaloul, Ferjani Sassi, Moez Naffati, Marouane Sahraoui, Ismael Gharbi, Omar Laayouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Chawat.

Outre la Tunisie, le groupe A comprend le Qatar (pays hôte), la Syrie et la Palestine.

La Coupe arabe se tiendra du 1er au 18 décembre 2025.