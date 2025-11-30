Wafa Mahjoub offre à la Tunisie le bronze aux Mondiaux de karaté en Égypte

La Tunisienne Wafa Mahjoub a brillamment décroché, ce dimanche, la médaille de bronze aux Championnats du monde de karaté, dans la catégorie kumite -61 kg, lors de la compétition organisée en Égypte.

Grâce à une performance solide et maîtrisée, elle s’est hissée parmi les meilleures athlètes mondiales de sa catégorie, offrant ainsi à la Tunisie une nouvelle distinction internationale. Ce résultat confirme non seulement le talent de la karatéka tunisienne, mais aussi la progression continue du karaté national sur la scène sportive mondiale.