Utique : arrestation de 7 suspects après le vol de 6 motos au dépôt municipal

Les services sécuritaires conjoints de la Garde nationale à Bizerte ont procédé, ce dimanche, à l’arrestation de sept individus suspectés d’être impliqués dans le cambriolage du dépôt municipal d’Utique. Les suspects auraient pris part à une intrusion survenue dans la nuit de mardi, au cours de laquelle six motos ont été dérobées. L’opération policière a également permis la saisie de trois voitures utilisées lors du vol ainsi que d’une partie des objets dérobés. Les recherches se poursuivent afin d’appréhender quatre autres personnes toujours en fuite et activement recherchées par les autorités.