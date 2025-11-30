Tunisie : perturbations météorologiques attendues dès mardi soir

La Tunisie s’apprête à vivre un changement notable des conditions météorologiques dès la soirée du mardi 2 décembre 2025. Les premières perturbations toucheront les zones les plus méridionales avant de s’étendre, dès le mercredi matin, vers le sud-est puis l’extrême nord-est.

Invité sur les ondes de la Radio Nationale le dimanche 30 novembre, Sobhi Ben Ahmed, ingénieur à l’Institut national de la météorologie, a indiqué que la journée de lundi sera marquée par une légère hausse des températures, particulièrement dans le sud, tandis que la stabilité du temps se maintiendra jusqu’à mardi.

À partir du jeudi 4 décembre, un rafraîchissement progressif s’installera, annonçant des conditions hivernales pour la fin de semaine. Les autorités appellent ainsi la population à faire preuve de prudence face à cette évolution climatique.