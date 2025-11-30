El-Fejja : remise prochaine des clés pour 617 logements sociaux individuels

La commission régionale du logement social de la Manouba a finalisé la liste des bénéficiaires du projet « Erriadh » à El-Fejja, ouvrant la voie à une remise prochaine des clés pour 617 logements individuels actuellement en phase d’achèvement.

Selon le gouverneur Mahmoud Chouaïb, le projet comprend également 930 logements collectifs, dont 210 sont encore au stade des appels d’offres. Les listes initialement publiées en 2021 ont été entièrement révisées, accompagnées de nouvelles enquêtes sociales afin d’assurer une attribution juste, transparente et conforme aux critères légaux. Les dossiers ont été contrôlés sur le terrain et réévalués administrativement, avant le traitement de l’ensemble des recours. Une fois la liste finale validée, un tirage au sort en présence d’huissiers de justice déterminera l’affectation des logements.

Financé par l’État et le Fonds saoudien pour le développement, ce projet d’un coût global estimé à 97 millions de dinars prévoit la réalisation de 1 547 unités. Au total, 5 248 demandes ont été jugées éligibles sur plus de 11 000 dossiers déposés.