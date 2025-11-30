Carence en vitamine D : les signes qui doivent vous alerter cet hiver

Avec l’arrivée du froid et la diminution de l’ensoleillement, de nombreuses personnes peinent à produire suffisamment de vitamine D, pourtant indispensable au bon fonctionnement du corps. Synthétisée par la peau sous l’action des rayons UV, cette vitamine joue un rôle essentiel dans la minéralisation des os, du cartilage et des dents, mais aussi dans la contraction musculaire, la transmission nerveuse, la coagulation et le maintien du système immunitaire.

Une exposition solaire insuffisante en hiver constitue la principale cause de carence, qui peut se manifester par une fatigue persistante, des douleurs osseuses, une faiblesse musculaire, une baisse de moral ou une vulnérabilité accrue aux infections. Selon l’expert Jean-Claude Souberbielle, on parle d’insuffisance lorsque le taux sanguin passe sous les 20 ng/ml, et de carence lorsqu’il descend en dessous de 10 à 12 ng/ml. Le dosage n’est toutefois recommandé que pour certains publics spécifiques, comme les enfants à risque, les transplantés rénaux ou les personnes âgées sujettes aux chutes. Pour prévenir ce manque, l’alimentation joue un rôle important : poissons gras, produits laitiers enrichis, jaunes d’œufs, champignons ou encore abats constituent de bonnes sources naturelles.

Les compléments alimentaires peuvent également aider, mais doivent être utilisés avec précaution, notamment chez les enfants. Enfin, une exposition quotidienne de 15 à 20 minutes au soleil, même par temps couvert, contribue à maintenir un taux de vitamine D satisfaisant.