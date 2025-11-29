Tunisie : aujourd’hui 29 novembre marque officiellement l’entrée dans l’hiver agricole

Ce samedi 29 novembre 2025 marque, selon le calendrier agricole tunisien, le début de la saison hivernale et l’entrée dans une série de périodes climatiques traditionnelles auxquelles les agriculteurs se réfèrent depuis des générations.

Cette succession commence par les « nuits blanches », caractérisées par une douceur relative durant la journée et une fraîcheur marquée la nuit, avant de céder la place aux « nuits noires », qui constituent le cœur du froid hivernal. Vient ensuite la période instable des « ‘azzâra », connue pour ses variations brusques et imprévisibles, suivie de « qurrat el-‘anz », où le gel refait souvent son apparition.

À la fin du mois de février, les « jmarât » annoncent un réchauffement progressif, avant que la période de « l’hessoum » en mars n’apporte ses derniers soubresauts climatiques, malgré la proximité du printemps.