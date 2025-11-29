Petro Atlético vs EST : lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Après son match nul inaugural contre le Stade Malien (0-0), l’Espérance de Tunis se déplace en Angola pour affronter Petro Atlético, samedi à 17h00, pour la deuxième journée du groupe D de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique.

Des absences à gérer

L’entraîneur Maher Kanzari devra composer avec plusieurs joueurs clés indisponibles : Youcef Blaili, Yan Sasse et Ibrahim Keita, tous blessés, ainsi que Mohamed Amine Tougai, récemment rappelé en sélection pour la Coupe arabe Qatar 2025. Le coach devra trouver l’équilibre entre animation offensive et efficacité devant le but, qui a fait défaut lors du nul à Radès.

Une équipe angolaise en confiance

Petro Atlético, vainqueur 1-0 à l’extérieur contre Simba lors de la première journée, aborde le match avec confiance. L’équipe bénéficie également de l’expérience du Tunisien Anis Boussaidi, membre du staff technique. Les Angolais pourront compter sur des individualités comme Benny, Gilberto, Anderson Cruz et Tiago Reis, ainsi que sur l’avantage du terrain et du public pour tenter d’enchaîner un deuxième succès consécutif.

Historique et enjeux

Les deux clubs se connaissent bien : leurs derniers duels en phase de groupes remontent à 2023-2024 et se sont soldés par deux nuls vierges. L’Espérance conserve en mémoire la finale de la Coupe de la CAF 1997, remportée grâce à un succès 2-0 au retour après une défaite 1-0 à Luanda.

Objectif espérantiste

Les “Sang et Or” devront s’appuyer sur leurs fondamentaux : pressing haut, variation du rythme et exploitation des coups de pied arrêtés. Une victoire en Angola permettrait à l’Espérance de s’installer en tête du groupe et de confirmer ses ambitions continentales. L’arbitre de la rencontre sera le Congolais Jean Jacques Ndala.

Date : Samedi 29 novembre 2025

Heure du Coup d’Envoi : 17h00.

Lieu : Estádio 11 de Novembro, Luanda, Angola

Diffusion : Chaînes beIN Sports.