JTC 2025 : “Les Fugueuses” de Wafa Taboubi décroche le Tanit d’Or

La pièce tunisienne « Les Fugueuses », écrite et mise en scène par Wafa Taboubi, s’est imposée comme la grande gagnante de la 26ᵉ édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC 2025) en décrochant le prestigieux Tanit d’Or.

L’œuvre a également raflé deux autres distinctions majeures : le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation féminine, attribué à Lobna Noomen. Le palmarès a été annoncé samedi soir lors d’une cérémonie au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture.

Cette édition, organisée du 22 au 29 novembre sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement », a aussi honoré des créations irakiennes et tunisiennes dans les autres catégories, mettant en lumière la diversité et la vitalité de la scène théâtrale arabe et tunisienne.