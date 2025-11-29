Football – Coupe arabe FIFA Qatar-2025 : Programme des matches de la Tunisie

Voici le programme des matches de la Tunisie au premier tour de la Coupe arabe FIFA 2025 (1er-18 décembre), où elle évoluera dans le Groupe A aux côtés du Qatar (pays hôte), de la Palestine et de la Syrie:

– 1er Décembre:

Stade Ahmed Ben Ali

14h00: Tunisie – Syrie

– 4 Décembre:

Stade de Lusail

15h30: Tunisie – Palestine

– 7 Décembre:

Stade Al-Bayt

18h00: Tunisie – Qatar

NB: Le tournoi se compose de quatre groupes de quatre. A l’issue de premier tour, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.