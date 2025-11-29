Football – Coupe arabe FIFA Qatar-2025 : Programme des matches de la Tunisie

Voici le programme des matches de la Tunisie au premier tour de la Coupe arabe FIFA 2025 (1er-18 décembre), où elle évoluera dans le Groupe A aux côtés du Qatar (pays hôte), de la Palestine et de la Syrie:
– 1er Décembre:
Stade Ahmed Ben Ali
14h00: Tunisie – Syrie
– 4 Décembre:
Stade de Lusail
15h30: Tunisie – Palestine
– 7 Décembre:
Stade Al-Bayt
18h00: Tunisie – Qatar
NB: Le tournoi se compose de quatre groupes de quatre. A l’issue de premier tour, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.