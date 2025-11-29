Bizerte inaugure une bibliothèque audio dédiée aux personnes malvoyantes

La bibliothèque régionale de Bizerte vient de franchir une étape importante en inaugurant un nouvel espace audio spécialement conçu pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Cet espace moderne, équipé de livres en Braille, de livres audio intégrés à l’ordinateur et d’une mallette intelligente contenant un stylo parlant trilingue ainsi que des accessoires audio, vise à offrir à ce public un accès facilité et autonome au savoir.

Selon la directrice Sabiha Ben Jemaa, ce projet s’inscrit dans le programme national d’autonomisation cognitive mené par la Direction de la Lecture Publique, avec l’appui du Commissariat Régional des Affaires Culturelles. Le gouverneur Salem Ben Yacoub a salué une initiative innovante qui renforce l’inclusion sociale et permet aux personnes à besoins spécifiques de développer leurs compétences et de participer pleinement à la vie communautaire.

L’inauguration s’est déroulée en présence de plusieurs responsables régionaux et acteurs du secteur culturel et éducatif, témoignant de l’importance accordée à cette réalisation au service des élèves, étudiants et usagers de la bibliothèque.