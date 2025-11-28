Ras Angela : la mer rejette un corps non identifié, possiblement celui d’un plongeur

Un corps non identifié, portant des traces de mutilation, a été découvert jeudi 27 novembre sur la grande plage de Ras Angela, dans la délégation de Bizerte Sud, après avoir été rejeté par la mer. D’après une source locale, les premiers éléments laissent penser qu’il pourrait s’agir d’un plongeur.

Les équipes de la protection civile et de la garde maritime sont rapidement intervenues pour effectuer les premières constatations. Sur ordre du parquet, le corps a été transféré à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte pour une autopsie destinée à déterminer les causes du décès. Parallèlement, la garde nationale a ouvert une enquête afin d’identifier la victime et de clarifier les circonstances de ce drame.