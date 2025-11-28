Jendouba : la protection civile appelle à la prudence après la coupure d’une route

La direction régionale de la protection civile de Jendouba a annoncé, ce vendredi 28 novembre, la coupure de la route non numérotée reliant Oued Meliz à Dhakhaliya, en raison de la montée du niveau des eaux au niveau de l’oued Raghai, consécutive aux fortes pluies enregistrées dans la région.

Les autorités ont recommandé aux usagers d’emprunter la route de Chemtou comme itinéraire alternatif et de faire preuve d’une vigilance accrue, tout en respectant strictement les consignes de sécurité routière. Elles ont également appelé les citoyens à suivre de près l’évolution des conditions météorologiques et à contacter les services locaux en cas de besoin.