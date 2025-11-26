Une charte nationale sur la déontologie journalistique face à l’IA en préparation

Des experts, des journalistes et des membres de la société civile se sont réunis, mercredi, autour d’un atelier pour l’élaboration d’une charte nationale sur la déontologie journalistique face à l’intélligjence artificielle.

Cette rencontre sur l’IA et la déontologie journalistique organisée par le conseil de presse avec l’appui du programme d’appui aux médias tunisiens (PAMT 2) a pour objectif de jeter les bases d’une charte généraliste suivie de chartes spécifiques pour les différentes composantes du secteur, a indiqué Mannoubi Marrouki, président du conseil de la presse.

Selon Marrouki, les risques déontologiques et éthiques sont de nos jours grands tout comme l’est l’inquiétude des uns et des autres quant à l’utilisation de l’IA.

Cette journée vise, par ailleurs, à rassembler journalistes, responsables de rédaction, syndicats, universitaires, experts juridiques et partenaires institutionnels pour dresser un état des lieux de l’usage de l’IA , analyser les risques déontologiques et formuler, à travers des ateliers thématiques, les premiers principes d’une charte éthique.

« Une telle charte généraliste s’impose particulièrement à la lumière de l’usage des nouvelles technologies de la transition numérique et dont les dérives ne sont plus à démontrer » , avertit le président du conseil.

Selon Marrouki, les discussions qui ont eu lieu tout au long de cette journée d’étude permettront de poser les jalons de la première charte nationale d’éthique sur l’intelligence artificielle.

Des chercheurs locaux et internationaux ont alimenté les différents ateliers organisés dans le cadre de cette journée.

Laurence Dierickx, docteur à l’université libre de Bruxelles, spécialisée dans l’information numérique et l’IA, a présenté les outils de l’Intelligence artificielle mis à la disposition des journalistes par les médias.

Ils permettent, si besoin est, de collecter, traiter, analyser, diffuser l’information et interagir avec le public.