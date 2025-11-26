La concertation autour de la situation sur la scène nationale et de ses derniers développements a été au centre d’une rencontre tenue ce mercredi entre Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Boubaker Ben Thabet, bâtonnier de l’Ordre national des avocats, et Bassem Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, selon un communiqué publié par la LTDH.

Selon la Ligue, la réunion a abordé les perspectives de travail commun en vue d’engager un dialogue indispensable pour résoudre les problématiques persistantes dans plusieurs secteurs.

Ce dialogue vise à trouver des solutions adéquates et efficaces à la situation sociale, économique et aux questions liées aux droits humains, afin de préserver les acquis de l’État social et démocratique et de renforcer l’unité, selon le communiqué.

L’UGTT a également indiqué, dans une publication sur sa page Facebook, que la rencontre a été l’occasion de réaffirmer la volonté de renforcer l’action commune.