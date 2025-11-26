Cancer : deux découvertes majeures ouvrent la voie à de nouveaux traitements ciblés

Les récentes avancées réalisées par les chercheurs du Cold Spring Harbor Laboratory offrent une lueur d’espoir face aux formes de cancer les plus agressives. Dans deux études publiées dans Nature Communications et Cell Reports, les scientifiques ont mis en évidence de nouvelles failles biologiques propres au cancer du pancréas et au cancer du poumon à petites cellules.

Ils ont notamment identifié une protéine capable d’influencer l’apparence et le comportement des cellules tumorales, ainsi que cartographié la structure cristalline d’un groupe de protéines essentielles à la progression rapide du cancer pulmonaire. Selon Science Daily, ces découvertes permettent de mieux comprendre la manière dont les tumeurs se reprogramment et ouvrent la voie à des traitements ciblés d’une précision inédite. Le Dr Vakoc souligne qu’il s’agit d’un véritable tournant, rendu possible grâce à une collaboration étroite avec Limor Joshua-Tor, et qui pourrait déboucher sur une future thérapie génique freinant la croissance tumorale.

Testés sur des souris, les nouveaux traitements n’ont montré aucune toxicité, laissant espérer des thérapies aussi révolutionnaires que les traitements hormonaux qui ont transformé la prise en charge du cancer du sein et de la prostate.