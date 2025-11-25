Tunisie : le ministre de la Santé annonce un plan d’extension des services de réanimation

Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a tenu lundi soir une réunion avec les membres de l’Association tunisienne de réanimation (ATR)consacrée au renforcement de cette spécialité vitale et des services de réanimation en Tunisie.

Le ministre a annoncé une série de décisions, dont la plus importante est l’accélération de l’extension des services de réanimation des hôpitaux Charles Nicolle, Aziza Othmana et Nabeul, avec la généralisation de projets similaires dans les autres régions, selon un communiqué du ministère.

Ces décisions comprenaient également le renforcement de la numérisation au sein des services de réanimation, en répandant l’expérience réussie des dossiers médicaux numériques à l’hôpital militaire, en plus de fournir les équipements de pointe, notamment dans le domaine de l’hémofiltration.

Le ministre a souligné la nécessité d’ouvrir des perspectives de coopération avec les pays régionaux et africains afin de former des cadres de santé et d’échanger des expériences en matière de réanimation.

Il a insisté sur le suivi régulier de l’avancement de ces projets afin de garantir leur réalisation rapide et l’amélioration de la qualité des soins.

Le 29e congrès de réanimation médicale devrait se tenir parallèlement aux 19e journées des professions paramédicales, du 27 au 29 novembre à Hammamet.