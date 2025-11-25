Drame à Gafsa : un homme de 60 ans retrouvé mort pendu à son domicile

Un homme âgé d’une soixantaine d’années a été retrouvé pendu, ce matin, à son domicile situé dans le quartier de Souk El Fajr à Gafsa. Alertées, les unités de sécurité se sont immédiatement rendues sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d’ouvrir une enquête.

Les autorités ont entamé les investigations nécessaires pour déterminer les circonstances exactes du drame et établir s’il s’agit d’un acte volontaire ou d’un geste criminel. Les résultats de l’autopsie et les auditions des proches devraient permettre de mieux éclairer cette affaire tragique.