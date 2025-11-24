Webinaire sur la fertilité et les maladies auto-immunes le 30 novembre

Un webinaire sur l’impact des maladies auto-immunes et des médicaments sur la fertilité se tiendra le dimanche 30 novembre, à l’initiative de la Société tunisienne de médecine interne (STMI).

Selon la page Facebook de la Société, cette visioconférence scientifique portera spécifiquement sur les causes de l’atteinte à la fertilité et les solutions pour la préserver. Elle réunira des internistes, des gynécologues-obstétriciens et des experts en traitement de l’infertilité pour un échange d’expertises.

Fondée en 1990, la Société tunisienne de médecine interne a pour mission de développer et de renforcer cette spécialité en Tunisie, à travers la formation et l’amélioration de la qualité des soins aux patients.