Tunisie : Prévisions météo du dimanche 23 novembre 2025

Une baisse relative des températures sera enregistrée, dimanche, et les maximales seront généralement comprises entre 12 et 17 degrés et atteignant 10 degrés sur les hauteurs ouest, selon les prévisions de l’Institut du national de la météorologie (INM).

Les nuages seront parfois denses sur le nord avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions côtières nord. Le temps sera partiellement nuageux sur le reste des régions du pays.

Le vent soufflera de secteur ouest relativement fort près des côtes et sur les hauteurs et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera très agitée dans le nord et agitée ailleurs.