Décès de Noureddine Ben Ayad : la Tunisie perd un grand nom de la scène artistique

La scène culturelle et artistique tunisienne est en deuil après l’annonce du décès de l’acteur emblématique Noureddine Ben Ayad, disparu ce dimanche 23 novembre 2025 à l’âge de 73 ans. Figure respectée du théâtre, de la télévision et du cinéma, il laisse derrière lui un héritage riche, façonné par des rôles marquants et une présence scénique qui a touché plusieurs générations. C’est le réalisateur et comédien Lassâad Othman qui a partagé la triste nouvelle dans une émouvante publication sur sa page Facebook, rappelant la générosité, la passion et la profonde humanité de cet artiste hors pair. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses proches, de ses collègues et de tous ceux qui ont été émus par son talent. Aujourd’hui, la Tunisie perd l’un de ses piliers culturels, un homme qui a su sublimer son art avec dignité et sensibilité.