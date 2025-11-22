Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Temps parfois très nuageux au nord, la nuit, avec pluies éparses et provisoirement orageuses dans les régions côtières du nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur ouest fort près des côtes et les hauteurs, modéré à relativement fort dans le reste des régions, dépassant 60km/h. Mer agitée au nord à très agitée dans le reste des côtes.

Températures en baisse la nuit. Elles seront comprises entre 02° et 06° dans les régions ouest du nord et du centre et entre 07° et 11° dans le reste des régions.