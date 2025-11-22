Tunisie : Prévisions météo du samedi 22 novembre 2025

Temps généralement froid avec nuages parfois denses sur le nord, accompagnés de pluies éparses, temporairement orageuses et localement intenses sur l’extrême nord. Nuages passagers sur le reste des régions. Possibilité de chute de neige sur les hauteurs de Jendouba.

Vent de secteur ouest, fort sur le nord et le centre et prés des côtes et modéré sur le sud.

Mer houleuse dans le nord et très agitée à agitée sur le reste des côtes.

Températures en baisse remarquable avec des maximales comprises entre 6 et 11 degrés dans les régions ouest du nord et du centre et entre 12 et 17 degrés dans le reste des régions.