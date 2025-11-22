Espérance de Tunis – Stade Malien : Lien streaming, chaîne tv pour regarder le match

Les amateurs de football africain ont rendez-vous ce samedi 22 novembre 2025 pour un match très attendu de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine 2025-2026. L’Espérance Sportive de Tunis affronte le Stade Malien au stade Olympique de Radès, avec un coup d’envoi prévu à 17h00.

Un duel décisif pour la phase de groupes

L’Espérance de Tunis, habituée des grandes scènes africaines, cherchera à consolider sa position dans le groupe et à confirmer sa supériorité sur le continent. De son côté, le Stade Malien, équipe talentueuse du Mali, vise à créer la surprise et à prendre des points précieux en déplacement. Les deux équipes proposent un style de jeu offensif qui promet un spectacle intense pour les supporters.

Suivez le match en direct sur Eurosport

Les fans peuvent suivre toute l’action en direct sur Eurosport, avec une couverture complète incluant les compositions d’équipe, les temps forts et les analyses en temps réel.