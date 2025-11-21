Tunisie – Météo : Pluies éparses et orageuses attendues dans ces régions

Des pluies éparses parfois orageuses sont attendues vendredi sur les régions du Nord, où elles seront localement fortes, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Les quantités les plus élevées varieront entre 12 et 20 mm sur les zones côtières du Nord et pourront atteindre 20 mm dans l’extrême Nord-Ouest, avec possibilité de chutes de grêle.

Des vents forts à relativement forts sont attendus samedi, principalement au Nord et au Centre, sous forme de rafales dépassant 50 km/h, notamment près des côtes et sur les hauteurs, ainsi qu’au passage des cellules orageuses.

Les températures connaîtront une baisse notable, samedi. Les maximales se situeront entre 12 et 14°C sur les régions montagneuses et entre 15 et 20°C ailleurs.

Dans les zones de l’Ouest, les minimales varieront entre 0 et 3°C, avec une possible chute de neige sur les hauteurs du gouvernorat de Jendouba.