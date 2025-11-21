Mohamed Jemâa remporte le prix « Jeune chercheur – Parcours Régional » du prix Hussein 2025 de recherche sur le cancer

Le maitre assistant à la faculté des sciences de Tunis (Université Tunis El Manar) Mohamed Jemâa, a remporté le prix “Jeune chercheur – Parcours Régional” dans le cadre du prix Hussein de recherche sur le cancer 2025″, pour ses travaux sur les “tumeurs solides métastatiques”.

Chercheur au laboratoire de génétique humaine à la faculté de médecine de Tunis, Jemâa a travaillé sur la découverte des anomalies chromosomiques dans les cancers solides métastatiques (qui se forment dans les tissus et organes solides du corps, tels que la peau, les os, les muscles, les poumons, les seins et le colon) et les résultats de cette recherche ont été reconnus à l’échelle internationale.

Jemâa, qui est titulaire d’un doctorat en sciences du cancer de l’Université Gustave Roussy en France a indiqué jeudi dans une déclaration à la TAP, qu’il avait réussi à prouver dans ses recherches, l’existence de cellules cancéreuses spécifiques au sein de la tumeur, qui ont une capacité de mobilité rapide par rapport aux cellules cancéreuses ordinaires.

Il a souligné qu’un comité d’évaluation externe du centre MD Anderson pour le cancer relevant de l’Université du Texas a été chargé d’évaluer les recherches pour ce prix.

“Cette recherche a permis de proposer de nouveaux protocoles de traitement qui ont prouvé leur efficacité lors des expériences en laboratoire et qui sont actuellement en phase d’essais cliniques”, a déclaré Jemâa.

Fondateur et coordinateur du réseau des jeunes chercheurs tunisiens en biologie, Jemâa a publié environ 60 articles dans plusieurs revues scientifiques et obtenu plus de 25 bourses de recherche internationales après avoir été diplômé de l’Institut de biotechnologie médicale de Monastir.

Dr Jamâa a travaillé, après son doctorat, sur le développement de nouveaux médicaments pour les tumeurs résistantes aux traitements chimiques en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique mondial, ce qui lui a permis d’obtenir des bourses de recherche au Centre de recherche en biologie cellulaire à Montpellier et d’occuper le poste de chef d’équipe de recherche à l’institut de physiologie à la faculté de médecine de Tübingen en Allemagne et à la faculté de médecine à l’Université de Lund en Suède.

Depuis 2022, Dr Jemâa poursuit ses recherches au laboratoire de génétique humaine à la faculté de Médecine de Tunis et enseigne la biologie à la Faculté des Sciences de Tunis.

A noter que le prix Hussein de la recherche sur le cancer est décerné chaque année en vue d’encourager les efforts visant à améliorer les moyens de prévention et de traitement des maladies cancéreuses et à promouvoir la coopération en matière de recherche aux niveaux régional et international.