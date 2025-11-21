La Mexicaine Fatima Bouch élue Miss Univers 2025 malgré un scandale en Thaïlande

La Mexicaine Fatima Bouch a été couronnée Miss Univers 2025 au terme d’une édition particulièrement mouvementée, marquée par une vive controverse.

La jeune femme est devenue l’une des candidates les plus soutenues du public après avoir été publiquement réprimandée lors d’une réunion préparatoire en Thaïlande par le directeur de la compétition, Nawat Itsaragrisil, qui l’a accusée de ne pas publier suffisamment de contenu promotionnel, allant jusqu’à adopter un ton humiliant. Cet incident, diffusé en direct, a provoqué une vague de solidarité : les concurrentes présentes se sont levées et ont quitté la salle en soutien à Bouch, qui avait été escortée par la sécurité.

L’affaire a suscité des réactions internationales, notamment celle de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a dénoncé un acte « agressif » auquel Fatima Bouch a répondu « avec dignité ». À l’issue de trois semaines de compétition, la Thaïlandaise Praveenar Singh a décroché la deuxième place, suivie de la Vénézuélienne Stephanie Abasali, de la Philippine Ahtisa Manalo et de l’Ivoirienne Olivia Yacé, complétant ainsi le top 5 de cette édition exceptionnelle.