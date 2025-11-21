Football – Ligue 1 – 15e journée : Khaled Gouider dirigera le clasico ESS-CSS

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné Khaled Gouider pour diriger le clasico de la 15e journée de la Ligue 1 de football professionnel entre l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, ce dimanche à Sousse à partir de 14h00.
Voici la désignation des arbitres de la 15e journée, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00) :
– Samedi 22 novembre
A la Marsa:
AS Marsa – JS Omrane arb : Mohamed Ali Karouia (VAR : Amine Fegaier)
A Kairouan:
JS Kairouan – ES Métlaoui arb : Aymen Nasri (VAR : Seif Ouertani)
A Tataouine (Huis clos):
ES Zarzis – CS Bizertin arb : Fraj Abdellaoui (VAR : Haythem Guirat)
– Dimanche 23 novembre
Au Bardo:
Stade Tunisien – AS Gabès arb : Badis Ben Salah (VAR : Hamza Jeaied)
A Bir Bouregba:
AS Soliman – US Monastir arb : Houssem Ben Sassi (VAR : Majdi Bellagha)
A Béja:
O. Béja – Club Africain arb : Nidhel Beltaief (VAR : Amir Ayadi)
A Sousse:
Etoile du Sahel – CS Sfaxien arb : Khaled Gouider (VAR : Montassar Belarbi)
– Date à déterminer ultérieurement
A Radès:
Espérance ST – US Ben Guerdane