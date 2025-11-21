Football – Ligue 1 – 15e journée : Khaled Gouider dirigera le clasico ESS-CSS

La Direction Nationale de l’Arbitrage a désigné Khaled Gouider pour diriger le clasico de la 15e journée de la Ligue 1 de football professionnel entre l’Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, ce dimanche à Sousse à partir de 14h00.

Voici la désignation des arbitres de la 15e journée, prévue ce week-end (tous les matches à 14h00) :

– Samedi 22 novembre

A la Marsa:

AS Marsa – JS Omrane arb : Mohamed Ali Karouia (VAR : Amine Fegaier)

A Kairouan:

JS Kairouan – ES Métlaoui arb : Aymen Nasri (VAR : Seif Ouertani)

A Tataouine (Huis clos):

ES Zarzis – CS Bizertin arb : Fraj Abdellaoui (VAR : Haythem Guirat)

– Dimanche 23 novembre

Au Bardo:

Stade Tunisien – AS Gabès arb : Badis Ben Salah (VAR : Hamza Jeaied)

A Bir Bouregba:

AS Soliman – US Monastir arb : Houssem Ben Sassi (VAR : Majdi Bellagha)

A Béja:

O. Béja – Club Africain arb : Nidhel Beltaief (VAR : Amir Ayadi)

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien arb : Khaled Gouider (VAR : Montassar Belarbi)

– Date à déterminer ultérieurement

A Radès:

Espérance ST – US Ben Guerdane