En seulement 23 jours : six hospitalisations pour Jaouhar Ben Mbarek, son père tire la sonnette d’alarme

Après une visite à la prison de Belli, où est détenu son fils Jaouhar Ben Mbarek, Ezzeddine Hazgui a tiré la sonnette d’alarme dans une vidéo publiée ce vendredi 21 novembre, faisant état d’une détérioration préoccupante de la santé de l’opposant politique.

Il affirme que Jaouhar Ben Mbarek a dû être transféré à six reprises en seulement 23 jours à l’hôpital régional Taher Maamouri de Nabeul, dont deux fois en l’espace de quelques heures. D’après lui, les constantes vitales du détenu — glycémie, taux de potassium, minéraux et tension — sont dangereusement basses, ce qui fait redouter une aggravation imminente de son état.

Malgré cette fragilité extrême, le prisonnier poursuit sa grève de la faim, motivé par ses convictions et soutenu par la solidarité de ses proches et sympathisants. Figure de l’opposition, Jaouhar Ben Mbarek est incarcéré depuis plusieurs mois dans le cadre de procédures dénoncées par ses partisans comme politiquement motivées.