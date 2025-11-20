Santé publique en Tunisie : 200 à 250 médecins quittent chaque année, réforme en cours

Le ministère de la Santé a lancé une nouvelle étape de modernisation numérique afin de réduire les disparités d’accès aux soins, particulièrement dans les régions intérieures. Le ministre Mustapha Ferjani a expliqué que l’intégration rapide des technologies et de l’intelligence artificielle constitue désormais un axe stratégique pour améliorer la qualité des services.

Le développement de la télé-radiologie et l’ouverture continue des services de scanner marquent une avancée majeure pour les hôpitaux régionaux, souvent en manque de spécialistes, en offrant des diagnostics rapides et accessibles à distance. La généralisation de la télémédecine devrait également faciliter l’accès à des disciplines médicales rares, limitant les déplacements et optimisant la prise en charge dans les zones éloignées. Ces réformes s’inscrivent dans la vision du chef de l’État, qui veut bâtir un système de santé plus efficace et équitable, déjà renforcé par l’introduction de la chirurgie robotique et de l’IA dans le diagnostic.

Sur le plan humain, le ministre a rappelé que si 900 à 1000 médecins rejoignent chaque année le secteur public, entre 200 et 250 le quittent, ce qui impose des mesures fortes pour fidéliser les compétences, notamment en améliorant les conditions de travail, les équipements et la formation continue.