Gafsa Sud : un jeune de 18 ans meurt électrocuté lors de la récolte des olives

Un jeune homme de 18 ans a tragiquement perdu la vie ce jeudi 20 novembre 2025 après avoir été foudroyé par une décharge électrique alors qu’il participait à une opération de récolte d’olives dans une exploitation agricole située à la périphérie d’El Aghila, relevant de la délégation de Gafsa Sud.

Selon les informations relayées par Radio Diwan FM, l’accident s’est produit alors que la victime manipulait du matériel à proximité d’une source électrique, provoquant une électrocution fatale. Cet incident dramatique remet en lumière les risques auxquels sont exposés les ouvriers agricoles et souligne l’importance du respect strict des mesures de sécurité dans les zones de travail rurales.