Gafsa : Renforcement du parc des ambulances dans la région

La direction de la santé de Gafsa a reçu, mercredi, à l’hôpital universitaire Houcine Bouzaiène six ambulances (types A et B) au profit des établissements hospitaliers de Mdhila, Om Laarayes, Métlaoui, Belkhir et l’unité mobile d’urgence et de réanimation.

Ces véhicules médicalisés sont livrés dans le cadre du programme “Essaha Aziza” initié par le ministère de la santé et financé par l’Union Européenne.

Le directeur régional de la santé, Taha Maatoug a indiqué que l’Agence TAP que les nouvelles ambulances sont bien équipées et aménagées pour le transport des patients dans de bonnes conditions entre les hôpitaux de la première, de la deuxième et de la troisième ligne.