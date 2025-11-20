Affaire Bsaïs–Zghidi : renvoi devant la justice pour soupçons de blanchiment et évasion fiscale

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a examiné, ce jeudi 20 novembre 2025, l’affaire visant Borhane Bsaïs et Mourad Zghidi, tous deux en état d’arrestation, ainsi qu’un troisième prévenu laissé en liberté et trois sociétés leur appartenant.

Selon une source judiciaire, les accusés sont poursuivis pour blanchiment d’argent, en ayant prétendument exploité les facilités liées à leurs fonctions, activités professionnelles et positions sociales. Ils sont également soupçonnés de s’être livrés de manière habituelle à des pratiques issues de l’évasion et des infractions fiscales, notamment la dissimulation de plus de 30 % du chiffre d’affaires, le non-paiement des retenues à la source et de la TVA dues au Trésor, ainsi que l’émission irrégulière ou l’absence de factures conformément à l’article 18 du Code de la TVA.

L’enquête, menée par l’unité nationale de recherche dans les crimes financiers complexes et la brigade de lutte contre l’évasion fiscale, a été déclenchée à la suite d’un rapport de la Commission d’analyse financière signalant des opérations financières suspectes, dont des dépôts et transferts en espèces d’origine inconnue. Ces investigations ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, puis à la décision de la chambre d’accusation de renvoyer les prévenus devant la juridiction criminelle.