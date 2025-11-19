Tunisie primée à Stockholm : meilleure santé publique et éducation en Afrique

La Tunisie s’est distinguée à Stockholm en décrochant deux prestigieuses récompenses lors de la première édition des African Impact Awards 2025, comme l’a annoncé l’ambassade de Tunisie en Suède.

Le pays a été classé premier en Afrique dans le domaine de la santé publique et a également été élu « meilleur pays africain pour l’autonomisation éducative et la promotion de l’alphabétisation ». Ces distinctions saluent les avancées majeures réalisées par la Tunisie en 2025, mais aussi l’héritage d’un engagement constant en faveur de l’éducation depuis l’indépendance, marqué par un système gratuit, obligatoire et inclusif devenu une référence continentale.

Présente à la cérémonie, l’ambassade a exprimé sa fierté face à cette reconnaissance, qui met en valeur les progrès accomplis par la Tunisie et, plus largement, par plusieurs nations africaines.