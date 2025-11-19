Tunisie : Grève générale des jeunes médecins

A exception des urgences, les médecins internes et résidents ont observé, mercredi, une grève générale dans toutes les facultés et tous les hôpitaux. Ils se sont aussi rassemblés devant le siège du Parlement où se déroule la discussion du budget du ministère de la santé au titre de l’année 2026.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wajih Dhokkar, président de l’organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a souligné que ces mouvements de protestation ont été décidés suite à l’échec de la séance de négociation tenue, hier mardi, avec le ministère de tutelle et en présence de représentants de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances.

En effet, les jeunes médecins revendiquent l’application de l’accord du 03 juillet dernier par le ministère de la santé.

Selon Dhokkar, le ministère de tutelle a renoncé à la mise en œuvre de cet accord qui prévoit le versement des indemnités de garde dans tous les hôpitaux, l’application des conditions d’exemption, de report ou de maintien du même lieu de résidence pour le service civil et la publication du décret portant augmentation du salaire mensuel des jeunes médecins à partir du 1er janvier 2026.

Le responsable syndical a indiqué que l’organisation a découvert que les jeunes médecins bénéficieront des augmentations salariales générales inscrites dans le projet du budget de l’Etat pour 2026 alors que l’accord du 03 juillet prévoyait une majoration plus importante spécifique aux jeunes médecins.

Dhokkar a également déploré le “silence du conseil national de l’Ordre des médecins qui s’était porté garant de l’application de cet accord”.

Selon le président de l’OTJM, d’autres mouvements de protestation suivront jusqu’à la satisfaction des revendications “légitimes” des jeunes médecins”.