Tunis – Hay Hlal : 15 ans de prison pour un braquage violent contre une jeune femme

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, hier, un jeune homme à 15 ans de prison pour un braquage particulièrement violent commis à l’encontre d’une jeune femme dans la région de Hay Hlal.

Les faits se sont produits de nuit, lorsque l’agresseur a fracassé la voiture de la victime à coups de pierres, l’obligeant à s’arrêter. Il a ensuite ouvert la portière, la menaçant de mort avec un couteau, avant de lui voler son argent, son téléphone portable et son sac à main.

L’individu a également tenté de l’entraîner vers un endroit isolé pour la violer, mais la jeune femme a réussi à s’échapper. Les investigations ont révélé que l’accusé était consommateur de drogue et d’alcool, et il a reconnu les faits, selon une source judiciaire citée par Diwan FM.