Gabès : Kaïs Saïed réunit le comité chargé d’élaborer des solutions urgentes à la crise environnementale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé mardi au Palais de Carthage une réunion du comité qu’il a chargé de trouver des solutions urgentes à la situation environnementale dans la ville de Gabès.

Ce comité est composé de M. Ali Ben Hammoud, de Mme Samia Ben Ali, de la Dre Kawas Hamida, ainsi que de MM. Rafik Al-Awadi, Nourredine Arrachdi, Mohamed Salah Ennajjar et Mohamed Ben Charrada.

Selon un communiqué, le chef de l’État a affirmé suivre la situation de près, saluant l’attitude des habitants et la conscience profonde dont ils ont fait preuve pour préserver la paix civile, se tenant aux côtés des forces de sécurité pour faire face à toute tentative d’attiser les tensions par tous les moyens.

Il a rappelé, à ce propos, le gaspillage de fonds publics lors de l’acquisition, en 2018, d’un certain nombre d’équipements qui ont été abandonnés, dégradés et devenus pour la plupart inutilisables, outre la propagation de contre-vérités.

“L’intention était de céder plusieurs établissements publics, au mépris des souffrances des habitants de Gabès et du reste du pays”,a-t-il lancé.

Le président de la République a souligné qu’il est du droit du peuple tunisien de connaître toute la vérité, de demander des comptes conformément à la loi et de vivre libre, dans la dignité.

Il a affirmé qu’un terme sera mis à sa souffrance dans tous les domaines et dans toutes les régions.

Le chef de l’État a reçu une copie du rapport préliminaire préparé par le comité, appelant à redoubler d’efforts afin d’élaborer dans les plus brefs délais un rapport final comprenant des solutions immédiates et urgentes.

Il a rappelé que plusieurs pays se sont inspirés des études menées par des experts tunisiens dans ce domaine.

Le président Saïed a réaffirmé que la Tunisie vit aujourd’hui une « guerre de libération » sur tous les fronts et que le peuple tunisien fera échouer, par sa conscience et sa détermination, toutes les conspirations.

Il a ajouté que l’État tunisien ne se gouverne ni par des publications sur les réseaux sociaux ni par ceux qui ont choisi la trahison, l’allégeance à l’étranger et la propagation de rumeurs et de mensonges.