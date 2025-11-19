Football – Classement FIFA : La Tunisie grimpe à la 40e place

La sélection tunisienne de football a gagné trois places et se retrouve 40e mondiale au classement FIFA du mois de novembre, publié mercredi soir par l’instance internationale sur son site officiel.

L’Espagne occupe toujours la première place devant l’Argentine, la France, l’Angleterre et le Brésil, qui grimpe de deux places et pointe au cinquième rang.

Le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne et la Croatie complètent le top 10.

Neuvième lors du précédent classement, l’Italie rétrograde à la 12e position.

Au niveau continental, la Tunisie se classe 6e, derrière le Maroc (11ème,+1), le Sénégal (19ème, -1), l’Egypte (34ème,-2), l’Algérie (35ème,0) et le Nigéria (38ème,+3).

Lors de leurs dernières sorties, les hommes de Sami Trabelsi ont concédé un match nul contre la Mauritanie (1-1), puis battu la Jordanie (3-2) au stade Hammadi Agrebi de Radès, avant de tenir en échec le géant brésilien (1-1), mardi, au stade Pierre-Mauroy de Lille (nord de la France), en clôture de la fenêtre internationale de novembre.

Le classement FIFA a son importance puisqu’il servira de base pour le tirage au sort de la phase finale de la prochaine Coupe du Monde 2026, prévu le vendredi 5 décembre à Washington.

Les prochains défis des Aigles de Carthage avant le Mondial seront la Coupe arabe au Qatar (1er-18 décembre 2025) et la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026).