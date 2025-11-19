Football – Amical : La Tunisie et le Brésil dos à dos (1-1)

La sélection tunisienne de football a fait match nul avec son homologue brésilienne (1-1), en match amical disputé mardi soir au stade Pierre-Mauroy de Lille en France, dans le cadre de la préparation en prévision de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre – 18 janvier 2026).

Hamza Mastouri avait donné l’avantage à la Tunisie à la 23e avant qu’Estevao n’égalise pour le Brésil sur penalty juste avant la pause (44e).

Pour ce match amical qui ressemble déjà à un grand test avant la coupe d’Afrique des nations, les coéquipiers d’Hannibal Mejbri abordaient la rencontre contre les quintuples champions du monde “sans complexes”.

En effet, d’entrée, la promesse d’un collectif tunisien “sans complexes” face à la Samba s’est concrétisée sur la pelouse. Si Rodrygo a montré la menace brésilienne dès la 10e, contré par un Montassar Talbi déjà solide, c’est la Tunisie qui a le mieux profité de ses rares occasions. A la 23e minute, une leçon de football transitionnel a éclaboussé la défense auriverde. Ali Abdi, véritable piston et homme à l’initiative de la majorité des actions dangereuses, a adressé un centre sublime vers Hamza Mastouri. L’attaquant a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour tromper Bento et offrir l’avantage aux siens.

L’ouverture du score a agi comme un réveil pour la Seleção. Les minutes qui ont suivi ont été un long calvaire pour une Tunisie repliée dans sa moitié, subissant un déluge d’attaques brésiliennes. Guimaraes a failli égaliser, tandis que le jeune prodige Estevao multipliait les débordements déstabilisants. La pression finit par payer juste avant la pause : la main de Dylan Bronn, sanctionnée après l’intervention de la VAR, offrait un penalty au Brésil. Estevao, impérial, ne trembla pas et ramenait les siens à hauteur (1-1, 44e).

La seconde période a ressemblé à un long siège. Les Brésiliens, avec les entrées de Roque et Danilo, sont revenus avec la même intensité, oppressant sans relâche la défense tunisienne. Malgré une belle occasion de Saad (54e), les Aigles de Carthage peinaient à sortir de leur camp. Le cauchemar a failli devenir réalité à la 78e minute lorsque Lucas Paqueta obtenait un second penalty pour le Brésil après une faute de Sassi. Mais dans un incroyable retournement de situation, le milieu brésilien a envoyé son tir au-dessus des cages de Aymen Dahmene, sauvant les Tunisiens in extremis.

Le gardien et son poteau sont ensuite devenus les héros du match. A la 88e minute, Estevao, pourtant en état de grâce, s’écroule dans la surface sans que l’arbitre ne siffle de faute, une décision confirmée par la VAR. Puis, dans les arrêts de jeu, sur un ultime rush solitaire, le joueur de Chelsea a vu sa frappe meurtrière être repoussée par le poteau de Dahmene. Le destin avait décidé que ce match serait nul.

Les formations :

Tunisie: Dahmene, Talbi, Bronn, Meriah, Abdi (Ouannes), Valery, Skhiri, Sassi, Saad (Achouri), Mejbri, Mastouri (Gharbi).

Brésil: Bento, Militao (Bruno), Marquinhos, Wesley (Danilo), Casemiro (Fabinho), Herique, Guimaraes (Paqueta), Cunha (Roque), Estevao, Rodrygo (Henrique), Vinicius Junior.