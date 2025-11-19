Deglet Nour : la Tunisie obtient son inscription dans la nouvelle norme du Codex Alimentarius

La Tunisie vient de franchir une étape majeure dans la valorisation de sa filière dattière, avec l’intégration officielle de la Deglet Nour dans la nouvelle norme internationale du Codex Alimentarius dédiée aux dattes fraîches.

Grâce à l’implication active du Centre Technique des Industries Alimentaires (CTIA) et du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, la délégation tunisienne a défendu à Rome, lors de la 48ᵉ session du Comité du Codex, les spécificités et l’excellence de cette variété emblématique. Engagée depuis 2017 dans l’élaboration de cette norme, la Tunisie a mobilisé experts et institutions pour faire reconnaître la qualité exceptionnelle de ses dattes.

Cette inscription, qui vient combler l’absence d’une norme internationale propre aux dattes fraîches, ouvre des opportunités stratégiques pour renforcer la promotion, la transformation et l’exportation des produits tunisiens. Elle s’inscrit pleinement dans la politique nationale visant à consolider l’origine tunisienne, améliorer les infrastructures de qualité et stimuler les exportations vers de nouveaux marchés.