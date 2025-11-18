Sfax : les travailleurs du secteur privé en grève

Les travailleurs du secteur privé de la région de Sfax ont observé, ce mardi, une grève de travail pour protester contre “l’atteinte au droit syndical, le blocage des négociations sociales et leur privation de l’augmentation salariale au titre de l’année 2025”.

Dans une déclaration à l’agence TAP lors d’un rassemblement ouvrier devant le siège de la Centrale syndicale à Sfax, Taher Mezzi, secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé du secteur privé, a souligné que “cette grève sectorielle, qui a mobilisé 60 entreprises du secteur privé à Sfax, fait partie d’une série de mouvements de protestation décidés par l’UGTT aux niveaux sectoriel, régional et national en réaction à l’atteinte au droit syndical et à la suspension des négociations sociales notamment en ce qui concerne l’augmentation salariale de 2025, inscrite dans le projet de budget de l’Etat de 2026 (article 15)”.

Selon le responsable syndical “le code du du travail est clair : les salaires sont uniquement réglementés par des conventions collectives sectorielles, et aucun article ne stipule que les majorations salariales dans le secteur privé doivent être réglementées par décret”.

Il a estimé que “la décision des autorités à l’égard des travailleurs du secteur privé constitue une atteinte au droit syndical et un manque de reconnaissance de la contribution des travailleurs aux institutions du secteur privé, pilier de l’économie tunisienne, qui représente 60 % du PIB”.

Il a, en outre, souligné l’engagement des travailleurs du secteur privé à obtenir une augmentation de salaire pour 2025 et à entamer des négociations avec les partenaires sociaux, à l’instar du secteur public et de la fonction publique.

Mezzi a précisé que d’autres grèves dans les secteurs du tourisme et de l’agroalimentaire suivront.