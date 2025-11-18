Le calvaire continue à Gabès : nouvelle intoxication au gaz, plusieurs élèves hospitalisés

Un nouvel épisode d’intoxication au gaz a été signalé, mardi 18 novembre 2025, au collège de Chatt Essalem à Gabès, où plusieurs élèves ont été pris de malaise, certains perdant connaissance tandis que d’autres souffraient de difficultés respiratoires. Ils ont été transférés en urgence à l’hôpital universitaire de Gabès pour recevoir les premiers soins. Selon l’association Stop Pollution et des habitants de la zone, ces incidents seraient liés à des émanations toxiques provenant d’une unité industrielle du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Cette nouvelle alerte survient alors que la région traverse une forte crise environnementale depuis plusieurs semaines, marquée par des plaintes répétées de citoyens dénonçant la pollution atmosphérique et ses effets sur la santé, en particulier celle des enfants. La veille, les élèves de l’école primaire Gnayna avaient d’ailleurs été retenus chez eux par des parents inquiets, qui exigent la mise en place d’un poste de santé permanent au sein des établissements scolaires et la suspension des cours tant que des conditions sanitaires sûres ne sont pas garanties.

Face à cette situation, la population multiplie les actions de protestation, culminant avec la grève générale du 21 octobre 2025, qui a rassemblé entre 40 000 et 45 000 manifestants réclamant un environnement sain et le démantèlement des unités polluantes. Le dossier est désormais suivi au plus haut niveau de l’État : le président Kaïs Saïed a récemment reçu l’ingénieur en pétrochimie Ali Ben Hammoud pour examiner les pistes de résolution de cette crise environnementale qui met en péril le quotidien des habitants de Gabès.